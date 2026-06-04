2026年の夏ボーナスシーズンが近づく中、「今年はいくらくらい出るのか」「周りはどれくらいもらっているのか」は、多くの会社員にとって最大の関心事ではないでしょうか。まとまった一時金だからこそ、支給される人とされない人の格差や、その使い道をめぐる生活防衛意識のリアルな境界線は、毎年のようにSNSなどでも大きな議論を呼んでいます。そこで今回は、マイナビニュース会員302名を対象に「2026年夏のボーナス支給事情」に