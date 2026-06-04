日本代表に期間限定で復帰していたDF吉田麻也（LAギャラクシー）の、魂がこもった“胸熱の円陣”がファンの間で大きな感動を呼んでいる。【映像】胸熱…吉田麻也の「最後の円陣」（実際の様子）日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は6月3日、日本代表の裏側に密着した最新動画「Team Cam vol.03｜国内最後の試合、小川航基のゴールでアイスランド代表に勝利」を公開した。5月31日のアイスランド戦（国