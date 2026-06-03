とちぎテレビ 栃木県内にある剣道の道場に通う小学生と中学生が日頃の鍛錬の成果を競う大会が、宇都宮市で開かれました。 今年４０回の節目を迎えた県道場少年剣道大会は、小学生の部に７６チーム、中学生の部に９６チームが参加し、先鋒、中堅、大将の３人ひと組の団体戦で競いました。 小学生の部の決勝は、去年創部１１４年目で初優勝し連覇を狙う赤の栃木武徳殿と、去年の大会のベスト４、３年ぶりの優