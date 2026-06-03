とちぎテレビ

栃木県内にある剣道の道場に通う小学生と中学生が日頃の鍛錬の成果を競う大会が、宇都宮市で開かれました。

今年４０回の節目を迎えた県道場少年剣道大会は、小学生の部に７６チーム、中学生の部に９６チームが参加し、先鋒、中堅、大将の３人ひと組の団体戦で競いました。

小学生の部の決勝は、去年創部１１４年目で初優勝し連覇を狙う赤の栃木武徳殿と、去年の大会のベスト４、３年ぶりの優勝を目指す白の蔵の街剣志会Ａの、栃木市どうしの対戦です。

先鋒戦では、白の蔵の街剣志会Ａの宇賀神宗選手が開始早々にドウを決めて１本勝ち。蔵の街剣志会Ａは、中堅戦でも岩崎心春選手がメンで１本勝ち。さらに大将戦で舩田琉衣選手がメンを決めて１本勝ちし、３年ぶりの優勝を果たしました。

中学生の部では、赤・小山市の練兵館Ａと白・栃木市の蔵の街剣志会Ａの対戦です。

去年の大会ベスト４で２年ぶりの優勝を目指す練兵館Ａは、先鋒戦で大垣博貴選手がメンとドウの２本勝ち。一方、決勝戦進出は４年ぶりの蔵の街剣志会Ａは、中堅戦で伊藤琉希選手がメン２本勝ちで、星も本数も五分に戻します。

文字通りの「決戦」となった大将戦。先に蔵の街剣志会Ａの宇賀神武選手が攻めてメン。一方、練兵館Ａの清水聡介選手が負けじとドウを決めて１本対１本に。

勝負の行方ですが、蔵の街剣志会Ａが８大会ぶりの優勝を果たしました。