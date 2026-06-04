チェルシーが新ユニフォームを発表イングランド1部チェルシーが現地時間6月2日に2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。チェルシーの新ユニフォームは青がベースとなっており、2021-22シーズン以来5シーズンぶりに黄色いラインが入るデザインとなっている。ユニフォームの全面にはファンとの意見交換を行って刷新されたクラブエンブレムが透かしで入っている。そして、両肩に黄色いラインが入り、左胸のクラブロゴと右胸