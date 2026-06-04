ロシア第二の都市・サンクトペテルブルクで3日、プーチン大統領も出席する国際経済フォーラムの会場近くでウクライナ軍によるドローン攻撃がありました。サンクトペテルブルク当局は3日、市内の複数のインフラ施設がウクライナ軍によるドローン攻撃を受け、数人がけがをしたと発表しました。現地では3日から国際経済フォーラムが始まり、プーチン大統領も参加する予定です。ウクライナのゼレンスキー大統領は攻撃を認めたうえで、