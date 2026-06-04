【ニューヨーク＝木瀬武】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６２０・７２ドル安の５万６８７・０７ドルだった。６営業日ぶりに値下がりした。中東情勢の悪化で原油先物価格が上昇し、インフレ（物価上昇）を警戒して幅広い銘柄で売り注文が広がった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２３９・９２ポイント安の２万６８５３・９８だった。下落は１０営業日ぶり。