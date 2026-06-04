開催：2026.6.4 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 1 - 4 [マーリンズ] MLBの試合が4日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマーリンズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレス、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 2回表、6番 エステリー・ルイーズ 5球目を打ってレフトスタンドへ