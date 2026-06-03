台風6号チャンミーは日本列島の太平洋沿いを進んで東の海上に抜けていったが、6月に台風が上陸したのは14年ぶり。「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は2026年6月3日放送で、「今年は平年よりも台風の被害が大きくなる恐れがあります」と取り上げた。「スーパーエルニーニョが発生して台風が暴れる」異常気象に詳しい三重大学大学院の立花義裕教授は、「これからスーパーエルニーニョが発生して台風が暴れる」と予想