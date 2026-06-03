¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖGod of War Laufey¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥¹¤ÎºÊ¡¦¥Õ¥§¥¤¤Î²ÐÁò¤«¤éÂ³¤¯Êª¸ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬Ìó20Ê¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²ÐÁò¤Î¸å¤Î¥Õ¥§¥¤¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿À¡¹¤Î