２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて２２銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円６８〜６９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８６円０２〜０６銭で大方の取引を終えた。