日本航空（ＪＡＬ）と全日本空輸（ＡＮＡ）は２日、台風６号の影響で欠航となる３日の便を発表した。欠航する国内線は２日午後３時現在、２社で計３０６便にのぼる見通し。２日午後３時現在、日航は羽田―新千歳や羽田―伊丹など２９１便の欠航を予定し、３万２５３１人に影響が出る見込み。全日空は、高松―羽田や鹿児島―伊丹など１５便が欠航し、影響は約９４０人になる見通し。２日も欠航が相次いでおり、午後３時現在