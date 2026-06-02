日本国民は令和8年2月8日に行われた総選挙で、高市早苗氏率いる自民党に圧倒的な勝利を与えた。多くの国民が高市早苗という政治家に、国の将来を託したのだ。 国家の運営は複雑で多岐にわたる。国内情勢はもちろん、世界情勢、技術革新、自然の変化等など、多くの変化要因を踏まえ、「解」を導き出す極めて難しい作業である。自民党が長年にわたって運営してきたわが国は、確実に世界における地位を落としてきた。これは、多くの