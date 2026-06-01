新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を５月29日（金）に放送した。５月29日（金）の放送回では、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗による授業「天才ともてはやされたファンタジスタのしくじり」後半戦をお届け。今回はセレッソ大阪復帰後に