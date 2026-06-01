しくじり先生…天才・柿谷曜一朗が現役時代の苦悩を告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を５月29日（金）に放送した。
５月29日（金）の放送回では、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗による授業「天才ともてはやされたファンタジスタのしくじり」後半戦をお届け。今回はセレッソ大阪復帰後に起きた危機状況や中堅・ベテランが犯しがちしくじりについて授業。そして、現役引退の裏に隠された特別な思いを打ち明けた。
セレッソ大阪へ復帰し、“クラブの象徴”ともいえる背番号「８」を背負った柿谷先生。しかしその矢先、2010年南アフリカW杯得点王・ディエゴ・フォルランの加入が決定。“ダブルエース”として注目される中、柿谷先生は「俺一人じゃあかんの？」と感じていたと当時の本音を激白。さらに、「セレッソ大阪での自分の立ち位置、自信が誰よりもあるので、W杯得点王のフォルランですら『あなた誰ですか？』『ここは僕の場所ですよ』っていう感覚になってしまっていた」と振り返る。「フォルランが来たことで、自分より目立つ人がいてほしくなかった」「僕のサインじゃなくて、フォルランのサインをもらいに来ていた」と当時の複雑な感情を打ち明け、フォルランとの関係性についても「僕は明らかに意識してた」「ほぼ喋ってないです」と語った。
その後、“セレッソに後悔させたい”という思いからスイスの名門・バーゼルへ移籍した柿谷先生だが、「バーゼルでプレーしているけど、頭は『セレッソに今どう見られているんだろう』という感覚でプレーしてしまっていた」と回顧。“セレッソへの執着”で自身のプレーに集中できていなかった柿谷先生はミスを連発し、ファンからブーイングが起こる事態に。「その程度の準備で行った僕が通用するレベルじゃない」と当時を振り返り、反省を口に。
そして、セレッソ大阪がJ２に降格し、フォルラン退団のタイミングで同クラブから再びオファーが届くと、柿谷先生は「俺をキャプテンにしてください。絶対チームを勝たせます」と直訴。「『８番』をつけるだけでは物足りなかった」「すべてを背負う覚悟で、『このチームをJ１に上げます』と伝えた」と回顧。しかし、キャプテン就任後、“全てを背負おう”とした結果、靭帯断裂＆剥離骨折の大怪我を負うことに。怪我を隠しながらプレーを続けたことでパフォーマンスは低下し、“セレッソの８番”への強すぎるプライドから周囲へ不満をぶつけるようになり、誹謗中傷も激化。「殺害予告」まで届くようになったとか。
そんな中、「練習場に向かおうとすると過呼吸になり息ができなくなる」という状況に。「メディカルの人に言ったら、『自分にいろんな重圧をかけて、全部自分で背負って抱え込むから、そうなっている』『１回クラブハウスから離れた方がいい』と言われて、病院に連れていかれた」と振り返り、病院では「抑うつ状態」と診断されたことを告白。「サッカーは辞めた方がいい」と医師から告げられ、「俺ってこんな弱い人間なんや」「人ってこういう時に死を意識してしまうのかなと思った」と当時の心境も明かした。
授業終盤では“現役引退”の経緯にも言及。名古屋グランパス、徳島ヴォルティスでもプレーを続けた柿谷先生だが、怪我の影響もあり、思うようなプレーはできず、徳島ヴォルティス２年目には構想外に。必死に次のチームを模索するしかない状況に追い込まれる。そんな中、妻から「もう辞めたら？ 大丈夫だよ」と言われたことが、大きな転機になったと打ち明ける。「４歳から30年以上サッカーをやってきて、サッカーで家族を幸せにする以外方法がないと思っていた」「サッカーを辞める怖さがあった」と本音を吐露した柿谷先生。そんな時に「今までサッカーのことに口を出したことがない妻が、最後だけ背中を叩く感じで言ってくれた」といい、「その一言で救われた」と語る。さらに妻からは、「楽しくサッカーをしているように見えなかった」「辛そうにやっているのが伝わっていた」と言われていたことも告白。
さらに番組では、2025年12月に行われた引退試合の模様を公開。柿谷先生たっての希望で実現した“セレッソ大阪 vs ガンバ大阪”形式の引退試合には、香川真司、乾貴士、大久保嘉人ら日本サッカー界を代表する選手たちが集結。スタジアムには２万人を超えるサポーターが駆けつけた。VTRを見届けた柿谷は、涙をこらえきれず、言葉を詰まらせながら「プロ意識が足りなくて、自分勝手に行動して、色々迷惑をかけてしまった」とコメント。
そのほか授業では、海外移籍を決断したまさかの真相や「今日セレッソ負けたかなぁ？」と試合結果を常に気にしていた“歪んだ愛情”、さらには「ガンバ大阪移籍は99％くらいだった」と語った衝撃の事実なども告白。天才ともてはやされた“ファンタジスタ”が抱えていた苦悩、葛藤、そして再生までの軌跡が赤裸々に語られる内容となった。本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
５月29日（金）の放送回では、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗による授業「天才ともてはやされたファンタジスタのしくじり」後半戦をお届け。今回はセレッソ大阪復帰後に起きた危機状況や中堅・ベテランが犯しがちしくじりについて授業。そして、現役引退の裏に隠された特別な思いを打ち明けた。
その後、“セレッソに後悔させたい”という思いからスイスの名門・バーゼルへ移籍した柿谷先生だが、「バーゼルでプレーしているけど、頭は『セレッソに今どう見られているんだろう』という感覚でプレーしてしまっていた」と回顧。“セレッソへの執着”で自身のプレーに集中できていなかった柿谷先生はミスを連発し、ファンからブーイングが起こる事態に。「その程度の準備で行った僕が通用するレベルじゃない」と当時を振り返り、反省を口に。
そして、セレッソ大阪がJ２に降格し、フォルラン退団のタイミングで同クラブから再びオファーが届くと、柿谷先生は「俺をキャプテンにしてください。絶対チームを勝たせます」と直訴。「『８番』をつけるだけでは物足りなかった」「すべてを背負う覚悟で、『このチームをJ１に上げます』と伝えた」と回顧。しかし、キャプテン就任後、“全てを背負おう”とした結果、靭帯断裂＆剥離骨折の大怪我を負うことに。怪我を隠しながらプレーを続けたことでパフォーマンスは低下し、“セレッソの８番”への強すぎるプライドから周囲へ不満をぶつけるようになり、誹謗中傷も激化。「殺害予告」まで届くようになったとか。
そんな中、「練習場に向かおうとすると過呼吸になり息ができなくなる」という状況に。「メディカルの人に言ったら、『自分にいろんな重圧をかけて、全部自分で背負って抱え込むから、そうなっている』『１回クラブハウスから離れた方がいい』と言われて、病院に連れていかれた」と振り返り、病院では「抑うつ状態」と診断されたことを告白。「サッカーは辞めた方がいい」と医師から告げられ、「俺ってこんな弱い人間なんや」「人ってこういう時に死を意識してしまうのかなと思った」と当時の心境も明かした。
授業終盤では“現役引退”の経緯にも言及。名古屋グランパス、徳島ヴォルティスでもプレーを続けた柿谷先生だが、怪我の影響もあり、思うようなプレーはできず、徳島ヴォルティス２年目には構想外に。必死に次のチームを模索するしかない状況に追い込まれる。そんな中、妻から「もう辞めたら？ 大丈夫だよ」と言われたことが、大きな転機になったと打ち明ける。「４歳から30年以上サッカーをやってきて、サッカーで家族を幸せにする以外方法がないと思っていた」「サッカーを辞める怖さがあった」と本音を吐露した柿谷先生。そんな時に「今までサッカーのことに口を出したことがない妻が、最後だけ背中を叩く感じで言ってくれた」といい、「その一言で救われた」と語る。さらに妻からは、「楽しくサッカーをしているように見えなかった」「辛そうにやっているのが伝わっていた」と言われていたことも告白。
さらに番組では、2025年12月に行われた引退試合の模様を公開。柿谷先生たっての希望で実現した“セレッソ大阪 vs ガンバ大阪”形式の引退試合には、香川真司、乾貴士、大久保嘉人ら日本サッカー界を代表する選手たちが集結。スタジアムには２万人を超えるサポーターが駆けつけた。VTRを見届けた柿谷は、涙をこらえきれず、言葉を詰まらせながら「プロ意識が足りなくて、自分勝手に行動して、色々迷惑をかけてしまった」とコメント。
そのほか授業では、海外移籍を決断したまさかの真相や「今日セレッソ負けたかなぁ？」と試合結果を常に気にしていた“歪んだ愛情”、さらには「ガンバ大阪移籍は99％くらいだった」と語った衝撃の事実なども告白。天才ともてはやされた“ファンタジスタ”が抱えていた苦悩、葛藤、そして再生までの軌跡が赤裸々に語られる内容となった。本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
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