【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の杉浦太陽が5月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男と次女が寝転ぶ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】杉浦太陽が公開「可愛すぎる」きょうだいの寝姿◆杉浦太陽、子どもたちのリラックスショット披露杉浦は、「日曜の朝」の文字を添え、ベッドの上で子どもたちが過ごすプライベートショットを投稿。花柄のズボンを着用して仰向けになる三男・幸空（こあ）くんと、白いタンクトッ