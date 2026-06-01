杉浦太陽、三男・幸空くん＆次女・夢空ちゃんとの寝そべり休日ショット公開「癒しの空間」「仲良しでほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の杉浦太陽が5月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男と次女が寝転ぶ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】杉浦太陽が公開「可愛すぎる」きょうだいの寝姿
杉浦は、「日曜の朝」の文字を添え、ベッドの上で子どもたちが過ごすプライベートショットを投稿。花柄のズボンを着用して仰向けになる三男・幸空（こあ）くんと、白いタンクトップ姿でクッションに寄りかかる夢空（ゆめあ）ちゃんが、同じ場所でゆったりと寝転がっている姿を披露している。
この投稿には「癒しの空間」「仲良しでほっこり」「子どもたちの寝顔や姿が可愛すぎる」「お兄ちゃんの優しさ伝わってくる」「ステキな兄妹写真」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】杉浦太陽が公開「可愛すぎる」きょうだいの寝姿
◆杉浦太陽、子どもたちのリラックスショット披露
杉浦は、「日曜の朝」の文字を添え、ベッドの上で子どもたちが過ごすプライベートショットを投稿。花柄のズボンを着用して仰向けになる三男・幸空（こあ）くんと、白いタンクトップ姿でクッションに寄りかかる夢空（ゆめあ）ちゃんが、同じ場所でゆったりと寝転がっている姿を披露している。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「癒しの空間」「仲良しでほっこり」「子どもたちの寝顔や姿が可愛すぎる」「お兄ちゃんの優しさ伝わってくる」「ステキな兄妹写真」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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