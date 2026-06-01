JALは、6月1日より国際線および国内線の機内食の一部で「夏メニュー」の提供を開始した。【画像】JAL国際線ファーストクラスのメニュー国内線も見るからに美味しい東京発ホノルル行のプレミアムエコノミークラス・エコノミークラスでは、ガーリックシュリンプやポキなど、現地で愛されるハワイアンローカルメニューをアレンジした「JAL Hawaiian Table」を用意し、機内でもハワイの風を感じられる本格的な食事とする。「na