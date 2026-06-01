JAL、ハワイ便などの新機内食「夏メニュー」披露 国際線・国内線ファーストクラスの食事も【一覧】
JALは、6月1日より国際線および国内線の機内食の一部で「夏メニュー」の提供を開始した。
【画像】JAL国際線ファーストクラスのメニュー 国内線も見るからに美味しい
東京発ホノルル行のプレミアムエコノミークラス・エコノミークラスでは、ガーリックシュリンプやポキなど、現地で愛されるハワイアンローカルメニューをアレンジした「JAL Hawaiian Table」を用意し、機内でもハワイの風を感じられる本格的な食事とする。
「natuRe waikiki」小川苗シェフが監修するホノルル発日本行のメニューは、焼きなすなどの日本でもなじみのある食材にホノルルのエッセンスを加え、夏ならではの季節感を表現する。
2026年3月から国際線のファーストクラス・ビジネスクラスで提供している「ete（エテ）」の庄司夏子シェフ監修メニューも初めてメニューを一新する。日本の伝統文様「青海波（せいがいは）」に見立て、穏やかな波が幾重にも広がる様子を表現したメインディッシュ「夏野菜とチキンコンフィ」など、見た目も楽しめる逸品に仕上げた。
“日本の魅力を再発見”をテーマに、2ヶ月ごとに地域の特色を生かしたメニューを届ける国内線ファーストクラスの機内食は、「島根」「宮崎」をテーマとした弁当とトレースタイルのメニューをそろえる。
■【国際線】東京（羽田・成田）発ホノルル行
ハワイの風を感じる本格的なローカルメニュー「JAL Hawaiian Table」
メニュー：
・レモンクリームペンネガーリックシュリンプ添え
・さつまいもサラダ（ココナッツミルク風味）
・サーモンとキヌアのポキ風サラダ
・ブレッド
・アイスクリーム
対象路線：東京（羽田・成田）発ホノルル行
対象クラス：プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国際線】ホノルル発日本行
「natuRe waikiki」小川苗シェフ監修の夏メニュー
メニュー：
・焼きなすとつぶ貝のマリネ、トマトのコンソメジュレ
・ロブスターのサラダ仕立て、生ハムとパパイヤ、リリコイのヴィネグレット
・トリュフと牛肉の赤ワイン煮込みトリュフのニョッキと人参のロティ
ブロッコリー
対象路線：ホノルル発日本行
対象クラス：ビジネスクラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国際線】東京（羽田・成田）発欧米行
「ete（エテ）」庄司夏子シェフ監修の夏メニュー
メニュー：
・夏野菜とチキンコンフィ、スパイス香るトマトクリーム仕立て
・根セロリのコールスロー
・ジャスミンライス（ファーストクラスのみ）
・ブレッド（ビジネスクラスのみ）
対象路線：東京（羽田・成田）発欧米行※ハワイ・グアム除く
対象クラス：ファーストクラス、ビジネスクラスの2食目サービス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国内線】長距離路線・短距離路線
「島根」をテーマにしたメニュー
トレーセット（長距離路線）
メニュー：
・主菜（手前）：島根和牛のしぐれ煮ビール煮風、糸こんにゃくのパスタ風潮仕立て、のどぐろつみれとから揚げ
・副菜（奥）：山陰のかにとくらげの酢の物、赤てん、アボカドとモッツアレラチーズのじゃこ
海苔和え、奥出雲椎茸入りポテトサラダ、スイートポテト花林糖
・俵ご飯
・茶菓：出雲のお福わけ
お弁当（短距離路線）
メニュー：
・奥出雲鶏のリエット・あご（トビウオ）のパテ
・奥出雲ポークのロースト柑橘風味のマスタードソース、キャベツのブレゼブロッコリーパプリカ
・バターライス
・茶菓：出雲のお福わけ
「宮崎」をテーマにしたメニュー
トレーセット（長距離路線）
メニュー：
・主菜（手前）：桜姫鶏の南蛮仕立てタルタルソース、宮崎のボロネーゼ、佐土原ナス、宮崎のピーマンとオクラ、油味噌
・副菜（奥）：西米良サーモンの彩サラダ、蒸し鶏麦味噌ヨーグルト風味、ヨーグルッペ、ディル
・プチパン、ラベンダーバター
・茶菓：チーズ饅頭
お弁当（短距離路線）
メニュー：
・ライスペーパーのレタス巻き・めひかり南蛮漬け・蓮根真薯と冬瓜の炊き合わせ
・黒豚味噌漬け焼き、鶏肉2種、のた芋
・五目ご飯
・茶菓：チーズ饅頭
対象路線：
トレーセット＝長距離路線※東京（羽田）ー千歳・福岡・鹿児島・那覇・宮古・石垣／伊丹ー千歳／沖縄ー伊丹
お弁当＝短距離路線※東京（羽田）ー伊丹・広島
対象クラス：ファーストクラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）予定
【画像】JAL国際線ファーストクラスのメニュー 国内線も見るからに美味しい
東京発ホノルル行のプレミアムエコノミークラス・エコノミークラスでは、ガーリックシュリンプやポキなど、現地で愛されるハワイアンローカルメニューをアレンジした「JAL Hawaiian Table」を用意し、機内でもハワイの風を感じられる本格的な食事とする。
「natuRe waikiki」小川苗シェフが監修するホノルル発日本行のメニューは、焼きなすなどの日本でもなじみのある食材にホノルルのエッセンスを加え、夏ならではの季節感を表現する。
“日本の魅力を再発見”をテーマに、2ヶ月ごとに地域の特色を生かしたメニューを届ける国内線ファーストクラスの機内食は、「島根」「宮崎」をテーマとした弁当とトレースタイルのメニューをそろえる。
■【国際線】東京（羽田・成田）発ホノルル行
ハワイの風を感じる本格的なローカルメニュー「JAL Hawaiian Table」
メニュー：
・レモンクリームペンネガーリックシュリンプ添え
・さつまいもサラダ（ココナッツミルク風味）
・サーモンとキヌアのポキ風サラダ
・ブレッド
・アイスクリーム
対象路線：東京（羽田・成田）発ホノルル行
対象クラス：プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国際線】ホノルル発日本行
「natuRe waikiki」小川苗シェフ監修の夏メニュー
メニュー：
・焼きなすとつぶ貝のマリネ、トマトのコンソメジュレ
・ロブスターのサラダ仕立て、生ハムとパパイヤ、リリコイのヴィネグレット
・トリュフと牛肉の赤ワイン煮込みトリュフのニョッキと人参のロティ
ブロッコリー
対象路線：ホノルル発日本行
対象クラス：ビジネスクラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国際線】東京（羽田・成田）発欧米行
「ete（エテ）」庄司夏子シェフ監修の夏メニュー
メニュー：
・夏野菜とチキンコンフィ、スパイス香るトマトクリーム仕立て
・根セロリのコールスロー
・ジャスミンライス（ファーストクラスのみ）
・ブレッド（ビジネスクラスのみ）
対象路線：東京（羽田・成田）発欧米行※ハワイ・グアム除く
対象クラス：ファーストクラス、ビジネスクラスの2食目サービス
提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）予定
■【国内線】長距離路線・短距離路線
「島根」をテーマにしたメニュー
トレーセット（長距離路線）
メニュー：
・主菜（手前）：島根和牛のしぐれ煮ビール煮風、糸こんにゃくのパスタ風潮仕立て、のどぐろつみれとから揚げ
・副菜（奥）：山陰のかにとくらげの酢の物、赤てん、アボカドとモッツアレラチーズのじゃこ
海苔和え、奥出雲椎茸入りポテトサラダ、スイートポテト花林糖
・俵ご飯
・茶菓：出雲のお福わけ
お弁当（短距離路線）
メニュー：
・奥出雲鶏のリエット・あご（トビウオ）のパテ
・奥出雲ポークのロースト柑橘風味のマスタードソース、キャベツのブレゼブロッコリーパプリカ
・バターライス
・茶菓：出雲のお福わけ
「宮崎」をテーマにしたメニュー
トレーセット（長距離路線）
メニュー：
・主菜（手前）：桜姫鶏の南蛮仕立てタルタルソース、宮崎のボロネーゼ、佐土原ナス、宮崎のピーマンとオクラ、油味噌
・副菜（奥）：西米良サーモンの彩サラダ、蒸し鶏麦味噌ヨーグルト風味、ヨーグルッペ、ディル
・プチパン、ラベンダーバター
・茶菓：チーズ饅頭
お弁当（短距離路線）
メニュー：
・ライスペーパーのレタス巻き・めひかり南蛮漬け・蓮根真薯と冬瓜の炊き合わせ
・黒豚味噌漬け焼き、鶏肉2種、のた芋
・五目ご飯
・茶菓：チーズ饅頭
対象路線：
トレーセット＝長距離路線※東京（羽田）ー千歳・福岡・鹿児島・那覇・宮古・石垣／伊丹ー千歳／沖縄ー伊丹
お弁当＝短距離路線※東京（羽田）ー伊丹・広島
対象クラス：ファーストクラス
提供期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）予定