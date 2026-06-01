【モデルプレス＝2026/06/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「完璧なプロポーション」と話題の美脚ショット◆カリナ、ミニ丈衣装ショット公開カリナは「熱くなってる」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時の衣装姿