aespaカリナ、シックな黒ジャケットから美脚スラリ「スタイルの良さが異次元」「ロングブーツ似合いすぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「完璧なプロポーション」と話題の美脚ショット
カリナは「熱くなってる」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時の衣装姿を複数公開。ウエストに太めのベルトがあしらわれた黒ジャケットに、ミニ丈ボトムス、黒のロングブーツを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが異次元」「ロングブーツ似合いすぎ」「完璧なプロポーション」「クールでかっこいい」「女神様が降臨したのかと思った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆カリナ、ミニ丈衣装ショット公開
カリナは「熱くなってる」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時の衣装姿を複数公開。ウエストに太めのベルトがあしらわれた黒ジャケットに、ミニ丈ボトムス、黒のロングブーツを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインが際立っている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが異次元」「ロングブーツ似合いすぎ」「完璧なプロポーション」「クールでかっこいい」「女神様が降臨したのかと思った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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