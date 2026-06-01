3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）に1日、出川哲朗（62）率いる「テレビベテラン軍」が登場する。メンバーは出川とずんの飯尾和樹（57）、モーニング娘。OGの中澤裕子（52）と辻希美（38）。一瞬の判断力が求められるリズムゲーム「GOOD DAYゲーム」では、天然炸裂（さくれつ）のミセス藤澤涼架（33）を出川が「同じにおいがする！」と称賛。“音楽界の出川哲朗”に任命!?される。ミ