【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の吉田鋼太郎と女優の八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「FAMIMA CAFE刷新 うまさに驚け。」篇が、6月2日より全国（一部地域を除く）で放映される。【写真】八木莉可子、変幻自在な吉田鋼太郎の表情に驚き◆吉田鋼太郎、変幻自在なリアクションで魅了今回のCMでは、吉田と八木が会社の先輩・後輩役として登場し、仕事の合間にベンチで一息つくシーンから展開。吉田はコーヒーを口にす