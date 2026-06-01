吉田鋼太郎＆八木莉可子、ファミマ新CMで初の先輩・後輩役 コミカルな掛け合い披露
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の吉田鋼太郎と女優の八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「FAMIMA CAFE刷新 うまさに驚け。」篇が、6月2日より全国（一部地域を除く）で放映される。
【写真】八木莉可子、変幻自在な吉田鋼太郎の表情に驚き
今回のCMでは、吉田と八木が会社の先輩・後輩役として登場し、仕事の合間にベンチで一息つくシーンから展開。吉田はコーヒーを口にすると心から驚く表情を見せ、おいしさの理由を推理するが、後輩役の八木が食い気味に切り捨てるコミカルな掛け合いが繰り広げられる。
撮影中、吉田は目を大きく見開いたり眉を跳ね上げたりと、変幻自在なリアクションを次々と披露。モニターを確認したスタッフから思わず笑いが漏れるほど、コミカルでチャーミングな姿の連続に現場は一気に明るいムードに包まれた。
インタビューでは、吉田が「お芝居の流れの中で演技を繋いでいく手法がとても新鮮でした」と振り返り、八木も「吉田さんが見せる多彩な表情のバリエーションに驚きました。プロの技に必死に応えようとついていくのが、とても刺激的で楽しかったです」と演技力への感動を語った。
最近プライベートで驚いたエピソードを問われると、吉田は愛犬との湖での出来事を挙げた。普段は泳ぐ機会がないにもかかわらず、突然湖に飛び込んで白鳥を追いかけ、驚くほどの長距離をスイスイと泳ぎ切ったという。犬種の本領を発揮した姿に心から感動したことを明かした。一方の八木は、プライベートで仲の良いお笑い芸人の友人とバラエティ番組の現場で初めて仕事として共演できたことを告白。「友人がプロとして活躍する姿を間近で見られたことが本当に嬉しく、幸せと驚きを感じた瞬間でした」と笑顔を見せた。
ファミリーマートでは、新型コーヒーマシンの導入を6月2日（火）までに全国約16,400店舗で完了することに伴い、味わいや気分に合わせて軽め・濃いめが選べる「ブレンド」や「アイスコーヒー」、濃厚な味わいが自慢の「カフェラテ」などが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】八木莉可子、変幻自在な吉田鋼太郎の表情に驚き
◆吉田鋼太郎、変幻自在なリアクションで魅了
今回のCMでは、吉田と八木が会社の先輩・後輩役として登場し、仕事の合間にベンチで一息つくシーンから展開。吉田はコーヒーを口にすると心から驚く表情を見せ、おいしさの理由を推理するが、後輩役の八木が食い気味に切り捨てるコミカルな掛け合いが繰り広げられる。
撮影中、吉田は目を大きく見開いたり眉を跳ね上げたりと、変幻自在なリアクションを次々と披露。モニターを確認したスタッフから思わず笑いが漏れるほど、コミカルでチャーミングな姿の連続に現場は一気に明るいムードに包まれた。
インタビューでは、吉田が「お芝居の流れの中で演技を繋いでいく手法がとても新鮮でした」と振り返り、八木も「吉田さんが見せる多彩な表情のバリエーションに驚きました。プロの技に必死に応えようとついていくのが、とても刺激的で楽しかったです」と演技力への感動を語った。
◆2人が明かすプライベートで驚いた出来事
最近プライベートで驚いたエピソードを問われると、吉田は愛犬との湖での出来事を挙げた。普段は泳ぐ機会がないにもかかわらず、突然湖に飛び込んで白鳥を追いかけ、驚くほどの長距離をスイスイと泳ぎ切ったという。犬種の本領を発揮した姿に心から感動したことを明かした。一方の八木は、プライベートで仲の良いお笑い芸人の友人とバラエティ番組の現場で初めて仕事として共演できたことを告白。「友人がプロとして活躍する姿を間近で見られたことが本当に嬉しく、幸せと驚きを感じた瞬間でした」と笑顔を見せた。
ファミリーマートでは、新型コーヒーマシンの導入を6月2日（火）までに全国約16,400店舗で完了することに伴い、味わいや気分に合わせて軽め・濃いめが選べる「ブレンド」や「アイスコーヒー」、濃厚な味わいが自慢の「カフェラテ」などが登場する。（modelpress編集部）
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