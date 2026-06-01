バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（２４）がＸでプロフィール写真の撮影時のオフショットを投稿した。白シャツにデニムの爽やかな姿で、ピースをする写真や、座ってポーズを取る写真をアップ。マネジャーが「ｏｆｆｓｈｏｔ．カメラを向けて名前を呼ぶとポーズをしてくれますが、ほぼ１００％ピースですｂｙまね」とつづった。コート上とは違うキュートな姿に、ネットでは「めちゃんこ可愛すぎるよ」「笑顔が素敵です