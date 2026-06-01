俳優・タレントの筧美和子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児出産を報告した。【写真】誕生した赤ちゃんのショットを添え報告した筧美和子筧は「先日、男の子が産まれました無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」とつづり「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と決意を新たにした。最後は「妊娠中か