筧美和子、第1子男児出産を報告「無事に会えたことに感謝」 夫と「力を合わせて頑張ります」
俳優・タレントの筧美和子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児出産を報告した。
【写真】誕生した赤ちゃんのショットを添え報告した筧美和子
筧は「先日、男の子が産まれました 無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」とつづり「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と決意を新たにした。
最後は「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました」
と感謝し「今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
筧は、1994年3月6日生まれ、東京都出身。2013年9月、『ワンライフモデルオーディション』で準グランプリに選ばれる。同年、フジテレビ系『テラスハウス』に出演し注目を浴びる。14年より、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。
以降、ドラマ『水球ヤンキース』、映画『仮面ライダードライブ』、ドラマ『CRAZY』、映画『犬猿』、ドラマ『いつかこの雨がやむ日まで』、ドラマ『知らない人んち（仮）〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜』、ドラマ『恋はDeepに』、映画『孤狼の血 LEVEL2』）、ドラマ『イケメン共よ メシを喰え』、ドラマ『忍者に結婚は難しい』、配信映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、ドラマ『やわ男とカタ子』（23年）などに出演。
2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告している。
【写真】誕生した赤ちゃんのショットを添え報告した筧美和子
筧は「先日、男の子が産まれました 無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」とつづり「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と決意を新たにした。
最後は「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました」
と感謝し「今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
以降、ドラマ『水球ヤンキース』、映画『仮面ライダードライブ』、ドラマ『CRAZY』、映画『犬猿』、ドラマ『いつかこの雨がやむ日まで』、ドラマ『知らない人んち（仮）〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜』、ドラマ『恋はDeepに』、映画『孤狼の血 LEVEL2』）、ドラマ『イケメン共よ メシを喰え』、ドラマ『忍者に結婚は難しい』、配信映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、ドラマ『やわ男とカタ子』（23年）などに出演。
2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告している。