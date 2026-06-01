歌手の平原綾香が5月30日、自身のインスタグラムを更新。移動中の新幹線でのアクシデントを伝え、反響を呼んでいる。 【写真】どこから見てもゴージャス白美肌が浮かぶ麗しいドレス姿 平原は「旅の終わりの新幹線物語。」と題し、ことの顛末を明かした。まずは「自分のリュックを 席の窓側に付いているピロってやつに かけてまして そしたら、前にお座りの方が 途中からフルでリクライニングをお倒しなって それがも