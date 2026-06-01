歌手の平原綾香が5月30日、自身のインスタグラムを更新。移動中の新幹線でのアクシデントを伝え、反響を呼んでいる。



【写真】どこから見てもゴージャス 白美肌が浮かぶ麗しいドレス姿

平原は「旅の終わりの新幹線物語。」と題し、ことの顛末を明かした。まずは「自分のリュックを 席の窓側に付いているピロってやつに かけてまして そしたら、前にお座りの方が 途中からフルでリクライニングをお倒しなって それがもう もうすぐその人と逆さまで目が合うくらい お倒しになってて、それは別にいいんですが」と状況を説明。「私のリュックが、前の人の座席と 窓側の壁にギューってなって」と前に座る乗客の頭との距離が接近し、リュックを取る際には気をつける必要があると感じていたことを明かした。



しかし、いざ降車する際にリュックから自分の帽子を取り出した時に手が滑ってしまったという。「かぶせちゃったんですよね。 彼に、わたすの帽子を。 びっくりなさってたので、すぐに謝ろうと 後ろから私が顔を出したもんですから もっとびっくりなさってて いやもうほんと、ごめんなさいでした。」と記した。



30日には京都府の上賀茂神社で「久原本家 茅乃舎 presents 葉加瀬太郎音楽祭 2026」に出演。「さて、本日で1週間の音楽旅が終わりました。 ラストは、上賀茂神社でのコンサート。 あぁ、楽しかった！」と少し長めの旅路だったことを伝え、神秘的な空の写真を添えて「私たちが奏でた音は お客さんへ、空へ、神様たちへ届いたかな？」と続けた。



さらに「今朝は、大きな虎2匹と一緒に 瑠璃色とエメラルドの深い深い海に みんなで飛び込んで遊んでいる夢をみました。」と自らがみた夢のことに触れながら、最後は「前の座席の彼が 悪夢をみませんように・・・」と人柄がにじむ言葉で結んだ。



平原がアップした透け感のあるブルーの衣装は美しいデコルテが映えるデザイン。ファンからは「美しいドレスですね」「ゴージャス」「素敵ですね」などの声が上がったほか、新幹線の出来事に「綾香さんが悪いんじゃないよ！」「リュックの中身大丈夫でしたか？」と気遣う人も。ほかにも「後ろの席にあーやがいたら そりゃびっくり」「お気遣いに感服です」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）