◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表MF伊東は負傷で招集が見送られた三笘に代わり、左シャドーで先発した。左WBの中村とはSランスで2年間チームメートで、今季のゲンク（ベルギー）では左サイドでプレー。「（中村）敬斗とは長年やってました。プレースタイルも、どのような動き方をするのかも分かっている」。前半終了間際には冨安のシュートを呼び込むなど、中村とポジ