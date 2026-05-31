メ～テレ（名古屋テレビ） 台風6号が北上中です。名古屋市ではこれからの時期の風水害に備えるため、全区で住民が参加する訓練が行われました。 北区では、集中豪雨となり避難指示が出されたことを想定した訓練が行われ、住民や消防団員など約300人が参加しました。 （訓練の参加者）「災害はやはり怖いので、家族を守れるように日頃から準備をしていきたい」 名古屋市は今後も訓練を続け、大規模水害への備え