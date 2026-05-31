マイナビニュースのテレビ担当記者が、5月にあったテレビ界の出来事を独断と偏見でピックアップする【5月テレビ界五大ニュース】。今月は、バラエティ番組の終了、スポーツ中継のあり方をめぐる国の検討会、フジテレビの企業理念刷新、国民的グループの幕引き、そして長寿番組の節目と、テレビの現在地を考えさせられるニュースが並んだ。(左から)フジテレビ清水賢治社長、あの、春風亭昇太○『あのちゃんねる』終了暴露ネタのリ