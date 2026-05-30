関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線新商業エリアのオープンに合わせ、「Call to gate」の運用を開始する。「Call to gate」とは、搭乗口付近での滞在時間を短縮させ、商業エリアでの滞在時間を増やす仕組みとして知られている。関西エアポートに出資するヴァンシ・エアポートは2025年3月、乗客の快適性向上と最適なゲート割り当てを実現するとして、関西国際空港にこの仕組みを導入することを明らかにしていた。欧