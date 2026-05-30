水島警察署 水島警察署によりますと、30日午前5時23分、岡山県倉敷市連島中央の住宅の1階から火が出ているのを通行人の女性が気付き、119番通報しました。 消防が約3時間20分後に火を消し止めましたが、木造2階建て住宅1軒約55平方メートルが全焼しました。 焼け跡の部屋の中から男性1人の遺体が見つかりました。一人暮らしの85歳の男性と連絡が取れなくなっていることから、警察は亡くなったのはこの男性とみて身