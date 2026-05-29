昨日、バルセロナがニューカッスルに所属するアンソニー・ゴードンの獲得に向け、移籍金7000万ユーロ（約130億円）＋インセンティブ1000万ユーロ（約19億円）で合意に至ったと複数のメディアやジャーナリストが報道した。すでにメディカルチェックも受けており、近々正式発表される見通しだ。バルセロナはゴードンの他、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスや、今季でマンチェスター・シティとの契約が切れるベルナル