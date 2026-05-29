【ジュネーブ＝船越翔】ルーマニア当局は２９日、ウクライナ国境に近い東部ガラツィの集合住宅に、ロシア軍の無人機が衝突し、２人が負傷したと発表した。集合住宅では火災が発生し、約７０人が避難した。ロイター通信によると、ロシアのウクライナ侵略開始後、露軍無人機のルーマニアへの領空侵犯は約３０回に上るが、負傷者が出たのは初めてという。ルーマニア国防省は、露軍は２８〜２９日にルーマニアとの国境付近にある