【資料】ハローワーク 群馬労働局は、県内の４月の有効求人倍率が１．２０倍で、４カ月連続で減少したと発表しました。また有効求人数は３８カ月連続で減少し、「平成不況」と呼ばれた１９９１年から１９９４年までの３７カ月連続を上回りました。 求職者１人に対して何件の求人があるかを示す４月の有効求人倍率は１．２０倍で、前の月を０．０３ポイント下回り、４カ月連続で減少しました。新規求人数は、