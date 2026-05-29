【資料】ハローワーク

群馬労働局は、県内の４月の有効求人倍率が１．２０倍で、４カ月連続で減少したと発表しました。また有効求人数は３８カ月連続で減少し、「平成不況」と呼ばれた１９９１年から１９９４年までの３７カ月連続を上回りました。

求職者１人に対して何件の求人があるかを示す４月の有効求人倍率は１．２０倍で、前の月を０．０３ポイント下回り、４カ月連続で減少しました。新規求人数は、前の年の同じ月と比べて２．４％減の１万１１７５人で、１０カ月連続の減少となりました。新規求職者数は、３．１％減の７６２０人で、２カ月ぶりに減少しました。

有効求人数は、８．３％減の３万１０４２人で、３８カ月連続の減少となりました。「平成不況」と呼ばれたバブル崩壊後の、１９９１年８月から１９９４年８月までの３７カ月連続を上回りました。

群馬労働局では、物価高や人件費の上昇などを背景に、企業側が採用を抑えていることが主な要因とみています。

県内の雇用情勢については、「求人は緩やかに減少している。物価上昇などが雇用に与える影響に十分注意していく必要がある」として、総括判断を据え置きました。