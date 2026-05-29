つけあわせの「クレソン」が主役に！ ステーキやローストビーフのつけあわせとして使われることが多い「クレソン」。独特な香りとピリッとした辛さが特徴ですが、つけあわせだけでなくご飯と混ぜてもおいしいんです！ 今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に作ってみました。 クレソンとごま油で風味豊かに 1. クレソンはさっと水洗いし、キッチンペーパーで水分を取ります。 2. ざく切りしたクレソンと塩