イランとアメリカの戦闘終結に向けた合意が大詰めを迎える中、イスラエル軍は親イラン武装組織「ヒズボラ」が拠点とするレバノンへの攻勢を強めています。【映像】攻撃を受けたレバノン・ティールの様子イスラエル軍は28日、過去24時間でレバノンで135カ所を攻撃したと発表しました。死者は14人にのぼっています。また、首都ベイルートでも標的を絞った攻撃を実施したとしています。ベイルートへの攻撃はおよそ3週間ぶりです