28日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、アウトサイドヒッター（OH）の古市梨乃（26）と金田莉実（27）、畑葵（23）、中川美柚（26）、平野シアラ美恵アディナ（19）、セッターの安田美南（24）と稲田心蕗（23）、リベロの依田茉衣子（25）と浦山絢妃（25）、ミドルブロッカー（MB）の山口真季（27）と中山夏菜子（26）、小園瞳（23）、MB兼OH