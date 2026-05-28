◇関西学生春季リーグ最終節1回戦 立命大3―4同大（2026年5月27日 わかさスタジアム京都）

1回戦1試合が行われ、立命大は同大に延長11回の末にサヨナラ負けを喫した。今秋ドラフト上位候補の有馬伽久（がく）投手（4年）は、10回2/3を1人で投げ抜く力投が報われず2敗目を喫した。

立命大の有馬は同点の延長11回2死無走者で右越えのサヨナラ弾を浴び、“今春最終登板”を終えた。それでも5回1死一塁から一発を献上するまで打者21人連続無安打の力投。今春では最長10回2/3、最多140球と力を出し尽くす4失点（自責3）に「自分の直球を投げるための練習の成果は出せた」と秋への収穫をつかんだ。

今回が今季最終登板となる見込みだ。今春は2季連続優勝を逃し、防御率2・53（42回2/3自責12）と消化不良に終わり、「もっとレベルアップしないといけないと思った」と振り返る。球場ではNPB10球団のスカウトが集結。8人態勢を敷いた巨人の榑松伸介スカウトディレクターは「この春で一番良かったと思う。こんなもんじゃない。秋が楽しみ」と不変の評価を明かした。 （河合 洋介）

▼同大・影山（同点の延長11回2死無走者で右越えのサヨナラ本塁打）サヨナラ打は人生初なので、本当に試合終わったの？と信じられなかった。（有馬から）打てたことは自信になります。