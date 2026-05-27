◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人・松本剛外野手（３２）が６日・ヤクルト戦（東京ドーム）以来３週間ぶりのスタメンで、攻守で存在感を示した。ここまで中堅での起用が多かったが、移籍後初の左翼でのスタメン出場。初回無死一塁で周東のフェンス際へのファウルゾーンの飛球を好捕した。７回１死一塁では日本ハム時代の同期・近藤の左翼線へのライナーをキャッチ。その中