広西チワン族自治区欽州市浦北県で収穫された高級品種のライチ「妃子笑」。（資料写真、浦北＝新華社配信／毛麗婷）【新華社南寧5月27日】中国広西チワン族自治区欽州市浦北県ではこのところ、31万ムー（約2万1千ヘクタール）余りのライチが次々に成熟し、1年で最も忙しい収穫期を迎えている。摘みたてのライチはすぐに選果場へ運ばれ、選別と氷水による予冷処理を経て冷蔵トラックに積み込まれ、出荷される。その後、全国