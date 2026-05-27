韓国の男性7人組グループ・BTSが25日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催されたアメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)に4年ぶりに登場し、主要賞を含む3冠を達成した。ジン、シュガ、J―HOPE、RM、ジミン、V、ジョングクで構成されるBTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーに加え、兵役による活動休止後初となるアルバム「ARIRANG」収録の「SWIM」でソング・