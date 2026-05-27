韓国の男性7人組グループ・BTSが25日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催されたアメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)に4年ぶりに登場し、主要賞を含む3冠を達成した。ジン、シュガ、J―HOPE、RM、ジミン、V、ジョングクで構成されるBTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーに加え、兵役による活動休止後初となるアルバム「ARIRANG」収録の「SWIM」でソング・オブ・ザ・サマー、さらに最優秀男性K―POPアーティストの部門で受賞を果たした。



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このほか、ガールズグループのKATSEYEも3冠を獲得し、ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーに加え、ベスト・ミュージック・ビデオ(「Gnarly」)、ブレイクスルー・ポップ・アーティスト部門で受賞。さらにヒップホップ・ミクスチャーグループのザ・ブラック・アイド・ピーズは「Rock That Body」でベストスローバック・ソングを受賞した。



また功労賞を授与されたシンガー・ソングライターのビリー・アイドルは、スピーチで若手アーティストたちに「夢を追い続けてほしい」とエールを送った。



一方で最多8部門にノミネートされていたシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトは、今年は受賞なしに終わった。



授賞式はラッパーのクイーン・ラティファが司会を務め、KATSEYEやボーイバンドのニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック、ロックバンドのトゥエンティ・ワン・パイロッツらがパフォーマンスを披露した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）