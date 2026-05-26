【モデルプレス＝2026/05/26】5月27日よる11時より、TELASAにて新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」が配信される。【独占カットあり】【写真】JO1佐藤景瑚、学ラン脱ぎ筋肉披露◆新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」誕生芸能界きっての愛酒家として知られる、かまいたちの濱家隆一。そんな彼が「こんな良い番組、なかなかない！」と豪語する、ほぼ趣味の新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」が誕生。5月27日よる11時か