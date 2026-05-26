◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神は交流戦開幕となる日本ハム戦のスタメンを発表しドラフト1位の立石正広内野手（22）がプロ初の2番に入った。1番には中野、クリーンアップは森下、佐藤輝、大山。6番には遊撃で木浪、7番には中堅で高寺、西勇、伏見のバッテリーとなった。