埼玉・川口市議会議員の岡本さゆり氏が2026年5月26日にXを更新し、自身に対する誹謗中傷やデマに対し、法的措置を取ることを明かした。「日常生活や活動にも深刻な影響が出ている」岡本氏を巡っては、5月下旬頃からSNS上で「成人向け作品への出演歴がある」といった憶測が流れ、19日にXで否定。その際は「名誉毀損として強く法的措置を取ることで、結果的にその職業に対する偏見や差別を助長してしまう可能性もあると感じているた