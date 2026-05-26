女優でモデルの新川優愛（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。バラエティー番組で披露したセーラー服姿に反響を呼んでいる。「『しくじり先生 俺みたいになるな!!』ありがとうございました」とつづり、22日放送の同番組への出演を報告した。スタジオや楽屋前での衣装のセーラー服姿を公開した。この投稿に、ファンからは「めっちゃかわいすぎる」「制服姿見れるのレアすぎて嬉しい」「JK優愛」「めちゃ似合ってます